Turismo Comitini B&B Hotels | L’obiettivo è arrivare a 150 hotel in Italia per offerta ancora più vincente

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “B&Bè un gruppo multinazionale presente in 17 paesi nel mondo con circa 900. Insiamo presenti con 78e abbiamo una proposta di ospitalità che è incentrata fondamentalmente su un posizionamento value for money". Così Liliana, Ceo di B&B, Ungheria e Slovenia, ha introdotto l’attività .