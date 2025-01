Brindisireport.it - Tuffo di Capodanno 2025: raccolti oltre 5.000 euro per l’autismo

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Record su record per la XV edizione del "di" di Brindisi (il resoconto dell’evento in questo articolo), che ha registrato non solo il numero più alto di partecipanti nella sua storia, ma anche la più consistente raccolta fondi mai realizzata. Ben 5.600sono stati.