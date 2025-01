Quotidiano.net - Trump vuole uno scudo missilistico come quello di Israele: ordine esecutivo

Washington, 27 gennaio2025 - Il presidente degli Stati Uniti Donaldfirmerà unper dare il via al processo di creazione di unodi difesadi ''nuova generazione'' sul modello dell'Iron Dome in dotazione di. A riportare la notizia è la Cnn spiegando di aver ottenuto informazioni in merito. "L'punta alla creazione di unodi difesadi nuova generazione per gli Stati Uniti che possa contrastare missili da crociera balistici, ipersonici e avanzati e altri attacchi aerei di nuova generazione" che costituiscono una ''minaccia catastrofica'', si legge nella scheda informativa ottenuta dalla Cnn. Gli Stati Uniti hanno finanziato con miliardi di dollari Iron Dome, usato dai militari israeliani per intercettare i lanci provenienti dalla Striscia di Gaza, ma non è chiaro quanto costerebbe lovoluto da, né i tempi per la sua realizzazione.