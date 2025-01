Secoloditalia.it - Trump, mano durissima: 2681 immigrati clandestini arrestati in una settimana. L’obiettivo è di 1500 al giorno

Sono 2.681 gli arresti effettuati dall’Ice, l’on and Customs Enforcement, dall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Lo riferisce l’Nbc News citando fonti dell’Ice. Solo ieri, 956 persone sono state arrestate durante i raid condotti in tutto il Paese. Gli agenti dell’Ice (on and Customs Enforcement) hanno avuto ordine dall’amministrazione di Donalddi intensificare drasticamente il numero di arresti deglisenza documenti, passando da poche centinaia alad almeno 1.200-1.500. La direttiva nasce dalla delusione del presidente americano per i risultati ritenuti “finora insoddisfacenti” della sua campagna di deportazioni di massa, come sostiene il Washington Post. Secondo quattro fonti informate, i numeri sono stati delineati durante una chiamata con alti funzionari dell’Ice, nel corso della quale è stato precisato che ogni ufficio dell’agenzia deve effettuare 75 arresti ale che i dirigenti saranno ritenuti responsabili per il mancato raggiungimento di tali obiettivi.