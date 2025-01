Messinatoday.it - Trasformare i rifiuti in prodotti utili agli abitanti delle Eolie e ai turisti, Eolian Regeneration partecipa al progetto "ReBoat"

Leggi su Messinatoday.it

L’Associazioneparteciperà aldi ricerca Horizon Europe “” (Circular Systemic Solution for Sustainable Tourism in European Islands by movable plant on a Boat and co-creation with island stakeholders) approvato dalla Commissione Europea.Il Kick Off si terrà.