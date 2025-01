Lortica.it - Tragedia sulla A30: addio alla madre di padre Emanuele Di Mare, migliorano le condizioni del sacerdote

Il religioso marista, molto apprezzato a Castiglion Fiorentino, potrebbe essere dimesso a breve.Un tragico incidente stradaleA30, nei pressi di Salerno, è costato la vitadiDi. La donna, anziana, era rimasta gravemente ferita nello schianto, avvenuto mentre viaggiava in auto con il figlio. Entrambi erano stati soccorsi dai vigili del fuoco, che li avevano estratti dalle lamiere con un intervento complesso e tempestivo.Trasportata in ospedale incritiche, l’anziana è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo non è sopravvissuta.invece ledi, parroco della Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino.Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.