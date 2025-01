Frosinonetoday.it - Tragedia sfiorata in via Fosse Ardeatine: un palo della luce cade vicino ad una scuola

Leggi su Frosinonetoday.it

in via, a Frosinone. Unè cadutoad una. Per fortuna la caduta non ha provocato feriti. La strada è rimasta ovviamente bloccata per diversi minuti."Solo il caso non ha trasformato la caduta rovinosa di unin.