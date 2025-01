Romatoday.it - Tor Sapienza piange Simonetta Avalle, allenatrice con la A maiuscola

Leggi su Romatoday.it

Oggi è un giorno tristissimo per tutta la pallavolo italiana e in particolare quella romana. Se n’è infatti andata, una delle più grandi figure-simbolo del volley femminile italiano, il cui contributo ha segnato la storia di questo sport. A ricordarla, in particolare, è stata la.