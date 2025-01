Liberoquotidiano.it - Thailandia, festa per il capodanno cinese

La famosa strada dei backpacker di Bangkok, in, si è riempita di petardi, tamburi e cimbali lunedì, mentre una troupe di danzatori di draghi thailandesi annunciava l'avvicinarsi del nuovo anno lunare. Il colorato gruppo ha attirato una grande folla di spettatori, per lo più stranieri, dai caffè, dai bar e dagli hotel di Khao San Road per assistere allo spettacolo. Molti thailandesi hanno origini cinesi, quindi illunare è accolto con entusiasmo in tutto il Paese. Illunare cade mercoledì 29 gennaio. Quest'anno sarà l'anno del serpente.