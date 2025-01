Europa.today.it - Teo Mammucari, 25 anni di Libero: “Mi hanno chiesto cento volte di rifarlo, ma non va toccato. C’è l’idea di un nuovo show con Benincasa”

“Da questo momento il telefono è”. Una frase che Teopronunciò per la prima volta il 27 gennaio 2000, quando su Rai 2 prese il via una trasmissione che avrebbe rivoluzionato la seconda serata televisiva.Studio circolare, sabbia a terra, clima da arena. Al centro un tavolo in.