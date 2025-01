Latinatoday.it - Studenti in visita al campo di concentramento di Sachsenhausen

Leggi su Latinatoday.it

Sono 55 glidi Latina partiti ieri per il "Viaggio della memoria", pensato e voluto per il secondo anno consecutivo dall’ammirazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano. Gliproprio oggi, per la Giornata della Memoria, hanno fatto tappa aldi