Ilrestodelcarlino.it - Studenti e Memoria

Oggi a Teatro Garibaldi a San Piero in Bagno, in occasione del "Giorno della", l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, in collaborazione con Cinema Eliseo di Cesena, organizza la proiezione del film "One Life", un’opera intensa e toccante sulla straordinaria storia di un uomo che ha salvato centinaia di vite durante l’Olocausto. Questi gli orari: la mattina, alle ore 12, proiezione riservata aglidella Scuola secondaria di 1° grado "Manara Valgimigli"; la sera, alle 20,30, proiezione aperta a tutta la cittadinanza. Ingresso gratuito per entrambe le proiezioni. Sottolinea l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna: "Un’importante occasione per fermarci, ricordare e riflettere insieme su una delle pagine più buie della storia, affinché laresti viva e ci aiuti a costruire un futuro di consapevolezza e rispetto".