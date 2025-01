Ilgiorno.it - Stipendi più pesanti per i direttori generali, Pavia in prima fila

Con l’avvio del nuovo anno diventa più pesante loo deidegli atenei lombardi, grazie al decreto firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. All’università di Bergamo l’aumento è di 8.625 euro lordi l’anno, passando da 143.079 a 151.705 euro, l’ateneo di Brescia passa da 135.526 euro a 143.696 con un incremento di 8.169 euro. Il ritocco più consistente all’Università dicon 10.042 euro che portano loo del direttore a 176.642 euro lordi per il 2025, mentre all’Università dell’Insubria il compenso passerà da 127.400 a 135.079 euro, con un aumento di 7.679 euro. In totale la spesa per i compensi per idegli atenei passa da 9.720.583 a 10.306.560 euro. La retribuzione è definita secondo criteri che attribuiscono aidiverse fasce di appartenenza.