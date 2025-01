Padovaoggi.it - Sostegno alle famiglie, il Comune investe oltre 550mila euro per mense e trasporti

Leggi su Padovaoggi.it

Sale a 557milala spesa che ildi Albignasego mette a disposizione delleper mensa e trasporto per l’anno scolastico in corso 2024/2025.Il servizio mensa, attivo in sei plessi di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado, eroga circa 200mila pasti annui a.