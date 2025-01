.com - SLF, la crew annuncia un concerto evento al Palapartenope di Napoli

Leggi su .com

Il collettivo della SLFun, per la prima volta, sul palco deldiLa SLF è tornata. Dopo l’uscita di We the Squad 2,oggi unche entrerà di diritto nella storia del rap italiano: il 17 aprile 2025 il collettivo salirà per la prima volta sul palco deldi, un’occasione speciale per celebrare il percorso fatto insieme finora e regalare ai fan uno spettacolo che si pregià essere leggendario.I biglietti per la nuova data saranno in vendita dalle ore 14.00 di domani, martedì 28 gennaio, su Ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali. L’appuntamento live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i pezzi del secondo capitolo del loro album manifesto (il primo è stato certificato platino), che vede le preziose collaborazioni degli amici e colleghi Geolier, Guè, Frezza e Tormento.