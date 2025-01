Sportintv.eu - Sinner vince gli Australian Open 2025 e spinge in alto gli ascolti di NOVE e Eurosport 1

Leggi su Sportintv.eu

Janniksi è confermato vincitore degli, anche per l’edizionebattendo con un punteggio di 6-3 7-6 6-3 il numero 2 del ranking ATP, Alexander Zverev: la finale, trasmessa in diretta e in chiaro anche dal canale, ha spinto inglidel gruppo Warner Bros. Discovery. Glidi .L'articologliinglidi1 proviene da Sport in TV.