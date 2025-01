Oasport.it - Sinner sbanca in tv: share spaventoso per la finale, i dati di Nove ed Eurosport

Sono stati rilasciati icompleti sugli ascolti per quanto riguarda ladegli Australian Open 2025 tra Jannike Alexander Zverev. Platea, come si vedrà, abbondantemente raddoppiata in virtù della trasmissione in chiaro su, il canale di punta del gruppo Discovery, lo stesso del quale fa parte.Sono stati, infatti, 2.354.000 milioni i telespettatori a collegarsi per l’ultimo atto dello Slam di Melbourne tramite, l’emittente che si è ormai erta a terzo polo televisivo nazionale, per unodel 22,28%. In sostanza, dominata la mattina sui canali terrestri, a ulteriore riprova dell’immenso potenziale diin chiave televisiva. I due milioni abbondanti non vengono toccati praticamente mai, neppure alla domenica: questa è la prima in cui qualsiasi programma televisivo supera tale quota nel 2025.