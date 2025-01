.com - Sinner, dalla sentenza per caso doping al Roland Garros: il calendario di Jannik

(Adnkronos) – Ci vorrà più tempo del previsto per vedere di nuovo in campo. Dopo il trionfo agli Australian Open, dove in finale ha battuto in tre set Alexander Zverev, il tennista azzurro ha annunciato che non parteciperà al torneo di Rotterdam, in programma dal dall’1 al 9 febbraio. L’azzurro arrivava all’Atp 500 olandese da campione in carica, ma rinuncerà a difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno, quando superò in due set in finale Alex De Minaur, per concedersi un po’ di riposo dopo le fatiche australiane. Ma quindi quando tornerà in campo? Con ogni probabilità rivedremo in campoin occasione del torneo di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio prossimo. Il cemento del Qatar, che mette in palio gli stessi punti di Rotterdam (500), sarà quindi l’occasione per prepararsi ai due Masters 1000 americani: Indian Wells e Miami.