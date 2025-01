Ilpiacenza.it - Si accorge dei ladri dietro la porta di casa e li fa arrestare, recuperata anche la refurtiva

Leggi su Ilpiacenza.it

Doppio arresto della polizia nella giornata del 27 gennaio. In manette per furto sono finiti due uomini di 40 e 47 anni extracomunitari con precedenti penali alle spalle. I due malviventi si sono introdotti in un appartamento in via Dante e hanno rubato diversi gioielli d’oro, subito dopo hanno.