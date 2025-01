Padovaoggi.it - Sherwood festival annunciato il ritorno sul palco degli Afterhours

Leggi su Padovaoggi.it

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, unoalbum più iconici e rappresentativi della musica italiana, sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM /Universal Music Italia. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul