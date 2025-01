Europa.today.it - Serie D | Grosseto-Livorno 0-0, Indiani: "Ci è mancato il colpo. Il rammarico? Non aver regalato la vittoria ai nostri tifosi"

Leggi su Europa.today.it

Malgrado 70 minuti giocati in superiorità numerica, ilnon è andato oltre lo 0-0 nel big match di. Gli amaranto, nonostante una netta supremazia territoriale, non sono riusciti a sfondare il muro dei biancorossi, che, una volta rimasti in dieci per l'espulsione di Possenti, hanno.