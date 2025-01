Milanotoday.it - Serie A1 femminile, i due liberi della Numia Vero Volley hanno un nuovo partner

Leggi su Milanotoday.it

Il Consorzioe CONTECO Check, società leader al primo posto in Italia come Organismo di Ispezione indipendente accreditato di Tipo A secondo la norma internazionale ISO 17020 per le attività di verifica di progetto, sono entusiasti di annunciare unaship che legherà le due.