Ferraratoday.it - Senza patente alla guida di un'auto già sequestrata, tenta di fuggire dopo l'alt

Leggi su Ferraratoday.it

Un uomo di 50 anni di Ferrara è stato fermato dpolizia locale di San Giovanni in Persicetountivo di fuga in. Il protagonista della vicenda è un pregiudicato, già gravato da due provvedimenti di ricerca per reati di porto d’armi e atti persecutori.Iscriviti al canale.