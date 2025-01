Ilpiacenza.it - Scuole, niente accorpamenti: «Confermate tutte le autonomie del territorio piacentino»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Accolgo con soddisfazione la conferma del numero discolastiche per la provincia di Piacenza: è un’ottima notizia dal punto di vista della tutela delle zone fragili, per le quali la presenza delleè elemento decisivo per il futuro, ma lo è anche per quanto concerne gli aspetti.