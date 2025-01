Oasport.it - Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Prende il via questo weekend il Guinness Seie l’di Gonzalo Quesada farà il suo esordio nel torneo in trasferta, a Edimburgo, contro la. Gli azzurri saranno in campo sabato 1 febbraio con calcio d’inizio alle ore 15.15.Come tutti i match d’esordio c’è tanta curiosità per capire come le due squadre arrivano a questa edizione del torneo continentale. Sicuramente sia lasia l’arrivano con alcune assenze pesanti, ma entrambe le squadre non hanno nascosto l’ambizione di fare un ottimo torneo. E, quindi, sarà già fondamentale iniziare nel migliore dei modi proprio dal Murrayfield.Calcio d’inizio che verrà battuto al Murrayfield di Edimburgo alle ore 15:15 di sabato 1 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su TV8, con la direttagarantita da SkyGO, Now TV e tv8.