Milanotoday.it - Scontro a Palazzo Marino sul rabbino di Milano: "È fuori di testa"

Leggi su Milanotoday.it

Nel Giorno della Memoria sono inevitabilmente entrate, in consiglio comunale a, le polemiche dei giorni scorsi e le considerazioni sulla scelta della Comunità ebraica di non partecipare in veste ufficiale ai momenti di ricordo in città. SI è assistito a un botta e risposta, in particolare.