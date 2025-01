Laverita.info - Sci e fatica, o relax e abbronzatura. La settimana bianca accontenta tutti

Dopo i buoni propositi di inizio anno gli italiani possono rinunciare alla palestra, ma non agli sport sulla neve. E cresce il numero di chi passa in montagna qualche mese, alternando lavoro da remoto e camminate in quota.