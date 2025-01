Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer: un lampo arriva da Kitzbuehel per lo slalom maschile italiano

Leggi su Oasport.it

Un fortein mezzo a un tunnel dal quale non si scorgeva più la luce. Finalmentetorna sul podio in Coppa del Mondo, riporta l’Italia a un secondo posto ina distanza di otto anni con una bellissima gara anella quale ci ha messo testa e cuore, oltre al grande coraggio e alla grande tecnica nella seconda manche.Una gara che può dare grandissima fiducia al gardenese in vista dei Mondiali di Saalbach: negli ultimi Mondiali di Courchevel-Méribel l’azzurro conquistò una bellissima medaglia di bronzo e l’ambizione potrebbe essere quella di ripetere un podio anche quest’anno. Sicuramente non sarà semplice, ma sappiamo comesia un atleta particolarmente veloce e, se finalmente i pianeti si allineeranno, ecco che si può sognare il colpo grosso.Meno bene sono andate le cose nella velocità: la luce principale è stata quella di Giovanni Franzoni.