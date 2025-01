Trevisotoday.it - Schianto tra Punto, Dacia e Porsche: grave una ragazza 24enne

Leggi su Trevisotoday.it

Unadell'opitergino, C.D.L., è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad unincidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, 27 gennaio, in via Provinciale Ovest, al confine tra i Comuni di Salgareda e Ponte di Piave.Nella carambola sono rimaste.