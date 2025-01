Puntomagazine.it - Scavalcano la recinzione dello stadio Maradona: emessi DASPO per due tifosi

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due individui dopo l’incidente prima della partita Napoli-JuventusIl Questore di Napoli, su proposta di personale dell’Arma dei Carabinieri, ha adottato 2 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.Nello specifico, i due provvedimenti, della durata di 3 anni, sono statinei confronti di altrettanti soggetti, di 31 e 33 anni, che questa mattina, in vista dell’incontro di calcio Napoli-Juventus presso lo“Armando“, previsto per le ore 18.00, si sono introdotti nell’impianto sportivo scavalcando laperimetrale ed il muro di cinta; per tali motivi, i due sono stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive; il 33enne è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.