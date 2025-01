Modenatoday.it - Sassuolo celebra il Giorno della Memoria: riflessioni e impegno per non dimenticare

Leggi su Modenatoday.it

Si sono svolte questa mattina, lunedì 27 gennaio, lezioni istituzionali per il ''”, in occasione dell’ 80° anniversarioliberazione del campo di sterminio di Auschwitz, per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e.