Santanchè toghe Almasri Il dato che annienta le polemiche | dove vola Meloni

Fratelli d'Italia sempre più su, con il partito di Giorgiache guadagna in sette giorni lo 0,2 per cento e si attesta al 29,7, a un passo dalla soglia psicologica del 30 per cento. È uno dei "verdetti" del consueto sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana presentato lunedì 27 gennaio. Insomma, lesollevate dall'opposizione sul rinvio a giudizio della ministra Daniela, sul casoe sulla protesta dei magistrati contro il ministro Carlo Nordio non scalfiscono il consenso al principale partito della maggioranza di governo che invece continua a crescere. Rispetto a una settimana fa cresce anche il Partito Democratico di Elly Schlein. Il Pd guadagna lo 0,4 e sale al 22,8 per cento. A sinistra cresce l'Alleanza Verdi-Sinistra (+0,1, è al 6,5) e cala il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: -0,2 per un 11,4 finale.