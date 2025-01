Pisatoday.it - Sangatto25: festival della canzone italiana a La Fontina

Leggi su Pisatoday.it

Dopo il clamoroso successo dell'edizione 2024 a Ponsacco, ildi Sangatto si sposta alla Rockaforte di Ghezzano, in Via Carducci 11, per una nuova serata di musica all'insegnafollia e del volersi bene.Saranno presenti ENTRERI AND THE ENTRERISKIN, DONNOLINA, PROTOCOLLO BALANZONI.