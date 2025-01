Ecodibergamo.it - San Vigilio, la funicolare «decolla» ma al castello serve manutenzione

IN CITTA’ ALTA. Nel 2024 le timbrature sono state 250mila, il 25% in più dell’anno precedente. «Edifici storici da mettere in sicurezza». Il Comune: «Mancano i fondi».