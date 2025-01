San Valentino 2025 | La Collezione Olé di Anekke celebra l’amore con stile

Leggi su Periodicodaily.com

Cuori, ricami e sfumature di rosso acceso: laOlé diSSporta Sannel guardaroba, trasformando borse e accessori in simboli di passione e amore. Il celebre brand spagnolo, noto per il suo impegno verso l’emancipazione femminile e l’empowerment, rende omaggio alin ogni forma, da quello romantico a quello per .