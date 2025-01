Lapresse.it - Russia, Putin commemora l’anniversario della fine dell’assedio di Leningrado

Il Presidente russo Vladimirha deposto dei fiori presso il monumento “PietraFrontiera” perre l’81° anniversariorotturadidurante la Seconda Guerra Mondiale. Il monumento si trova nel distretto Kirovskyregione di, sul luogo in cui le truppe sovietiche combatterono per difendere la città, sulla riva sinistra del fiume Neva.ha anche partecipato a una cerimoniativa presso il cimitero Piskaryovskoye di San Pietroburgo e ha deposto dei fiori presso la fossa comune, dove, secondo i documenti, è stato sepolto suo fratello maggiore, morto da bambino durante l’assedio.Il cimitero è l’ultimo luogo di riposo per molte delle vittimedi 28 mesi da parte delle forzeGermania nazista durante la Seconda guerra mondiale, terminato nel gennaio 1944.