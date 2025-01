Firenzetoday.it - Runforlove: la corsa di San Valentino per il Meyer

Leggi su Firenzetoday.it

Il 14, 15 e 16 febbraio 2025 torna la Run for love, lache celebra l’amore e la solidarietà per i bambini dell’Ospedale Pediatrico. Una/camminata da fare in coppia (amici, compagni, coniugi, fidanzati.) in occasione di San. Come sempre il 100% dei fondi raccolti.