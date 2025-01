Quifinanza.it - Rose Villain sotto accusa per il prodotto make up: “Completamente copiato”

Scoppia il caso Good, il brand diup di. La cantante, che salirà sul palco del Festival di Sanremo 2025, è finita nella bufera per il (ancora presunto) caso di plagio di contraffazione di un. Adrla è un’azienda australiana , che ha brevettato un innovativo connettore per tenere insieme rossetto e matita labbra.Raggiunta da QuiFinanza, la fondatrice di Lippy Links ha rilasciato una dichiarazione in cui, senza mezzi termini, dice di essere stata copiata, “senza il mio consenso o una collaborazione” dall’artista italiana ed esprimendo la sua profonda delusione per quanto avvenuto.Le accuse di Lippy Links aper The Bff, il connettore lip combo della sua linea beauty Good. Come fatto notare via social da Sia Nasios, l’imprenditrice dietro Lippy Links, i due prodotti sono molto simili.