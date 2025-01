Ilgiorno.it - Riecco il Cimento invernale nel Naviglio. Trenta nuotatori sfidano le acque gelide

Leggi su Ilgiorno.it

Sono stati una trentina gli impavidiche si sono dati appuntamento con costumi d’epoca, cuffia e baffi finti per sfidare ledei Navigli. Dopo una pausa di cinque anni è tornato ieri ildei Navigli, manifestazione organizzata dalla Canottieri San Cristorforo che si ripete dal 1895. Isi sono immersi nell’acqua che ieri era a 7 gradi (stessa temperatura dell’atmosfera) in mezzo ai tanti cittadini che hanno affollato le sponde delper fare il tifo e scattare fotografie. Al termine della “gara“ è stata anche ricordata Roberta Guaineri, l’assessora allo Sport del Comune di Milano scomparsa nel giugno scorso che di questa manifestazione fu un’appassionata partecipante. La tradizione delha festeggiato ieri i 130 anni dalla prima edizione: era infatti il 27 gennaio del 1895 quando Giuseppe Cantù, artista della Scapigliatura milanese e grande appassionato di nuoto, riuscì a convincere alcuni amici a tuffarsi con lui nelGrande a gennaio dando il via a una tradizione riproposta senza interruzioni fino al 2020.