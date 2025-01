Trevisotoday.it - Razzie di una banda di ladri nella notte a Pianzano, tre negozi nel mirino

Leggi su Trevisotoday.it

in azionetra domenica e lunedì adi Godega di Sant'Urbano. Una, composta da tre, ha fatto razzia in alcuni deidel centro della frazione, in via San Urbano. Ignoti hanno sfondato la vetrata del panificio La Coccie hanno rubato, nel caso del.