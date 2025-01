Lapresse.it - Ramy Elgaml, la perizia: “Cancellato il video del testimone oculare”

Ci sarebbero tracce di cancellazione di unsullo smartphone delche la notte del 24 novembre avrebbe ripreso le fasi finali dell’incidente in cui ha perso la vitaa Milano, all’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta dopo un inseguimento con i carabinieri.La consulenza informatico-forenseSarebbero i risultati, da quanto si apprende, della consulenza informatico-forense sui dispositivi elettronici disposta dalla Procura di Milano e affidata all’ingegner Marco Tinti, il cui obiettivo principale era proprio provare a estrarre ilche il driver di NCC ha dichiarato di aver girato e di essere stato costretto a cancellare su ordine dei militari.La relazione è stata depositata oggi ai pubblici ministeri Marco Cirigliano e Giancarla Serafini che, con l’aggiunta Tiziana Siciliano e il Procuratore Marcello Viola, indagano a vario titolo per concorso in omicidio stradale, favoreggiamento e depistaggio su 3 carabinieri e sull’amico di, Fares Bouzidi, alla guida del T-max che si è schiantato.