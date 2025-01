Ilrestodelcarlino.it - Questo pomeriggio l’addio a Loris Simonazzi

Ha destato cordoglio la notizia della scomparsa di, 77 anni (foto), a lungo dipendente alla ditta Speroni e poi alla Ferroni, coordinatore della produzione. Abitava a Castelnovo Sotto, dove aveva contribuito a fondare il locale circolo tennis, attivo anche come maestro, per poi dedicarsi al ciclismo nelle associazioni Costruire e Pedale Castelnovese. Gli amici lo descrivono come un personaggio socievole e generoso. Lascia nel lutto la moglie Carla con Elena e Davide, altri parenti e molti amici. I funerali oggi alle 15 dalla Casa funeraria Cantarelli e Melloni in via Volta a Castelnovo Sotto per la chiesa parrocchiale del paese. A seguire il trasferimento del feretro per la cremazione. Ieri sera è stato recitato il rosario nella locale chiesa parrocchiale.