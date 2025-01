Laverita.info - Pugnalare i bambini è la nuova normalità?

Le argomentazioni con cui si giustificano gli attentati contro Israele servono a far accettare anche qui da noi la più atroce brutalità islamica. L’abbiamo visto nel Regno Unito e in Germania: i crimini dei musulmani ormai non fanno più notizia.