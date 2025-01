Fanpage.it - Provvedimento per le mancate pulizie ad Amici, la prof Celentano punisce 8 allievi: la loro reazione

Nuovodisciplinare per lead24. Ottosono stati puniti dalla maestra Alessandraper aver lasciato in disordine e dovranno occuparsi, fino alla fine del programma, di riordinare anche per gli altri. Questa situazione ha generato un certo malumore tra tutti i ragazzi, coinvolti e non: ecco come hanno reagito.