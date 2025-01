Ilpiacenza.it - "Profili di solitari pensieri", Mario Righi presenta la sua raccolta di poesie

Leggi su Ilpiacenza.it

in via Roma al 163 con "di" mercoledì 29 gennaio alle ore 18.Classe 1956, da sempre "uno di Porta Galera": chi, vivendo la Piacenza Popolaresca che purtroppo non c'è più, non l'ha incontrato entrando alla Giraffa, indimenticabile trattoria, osteria, luogo.