Primavera 1 Pareggio del Milan in casa grigiorossa

Altro turno molto positivo per le lombarde impegnate nella ventiduesima giornata di1. A partire dall’Inter che dopo aver travolto sabato 4-0 il Genoa è tornata in vetta momentaneamente e oggi attende i risultati di Sassuolo, Fiorentina e Roma. Finisce 1-1 invece la sfida tra Cremonese e. Un punto più utile ai grigiorossi, sempre più stabili a metà classifica, che ai rossoneri costretti a rallentare ancora nella rincorsa al vertice ed ora raggiunti al quinto posto dalla Juventus. Continua infine l’ottimo inizio di 2025 per Atalanta e Monza, protagoniste di due fondamentali successi salvezza esterni. La Dea si è imposta 1-0 ad Empoli, mentre i brianzoli hanno espugnato 2-1 Lecce. Al.St.