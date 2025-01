Thesocialpost.it - Prima la lite, poi il volo dal quarto piano: il dramma di Claudia a soli 18 anni

Chessa, una diciottenne di Arzachena, è ricoverata in condizioni critiche dopo essere caduta daldi un hotel a Malta. L’incidente, avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, resta avvolto nel mistero. La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato 27enne, anch’egli di Arzachena, e la coppia soggiornava in un albergo situato a Paceville, noto per la sua vivace vita notturna. Da quanto si apprende, la caduta è stata attutita da un tendone sottostante, il che ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi. Dopo l’impatto,sarebbe riuscita a chiedere aiutodi svenire.Leggi anche: Parigi, la studentessa 20enne Emma Cadelli trovata morta nella sua stanzaAl momento, la ragazza è ricoverata presso il policlinico Mater Dei di Malta, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni.