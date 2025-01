Ilrestodelcarlino.it - Pregiudicato al volante, senza patente e su un’auto ‘fantasma’

Bologna, 27 gennaio 2025 –tenta di fuggire in automobile da un posto di controllo della polizia locale ma viene bloccato, denunciato a piede libero e sanzionato per oltre 5.000 euro. E’ accaduto nella mattinata di giovedì nel territorio comunale di San Giovanni in Persiceto, il protagonista è un automobilista di Ferrara, M. V., 50 anni, che era alla guida della sua automobile Volkswagen Polo. L’autovettura è stata notata lungo via Bologna da una pattuglia attrezzata della polizia locale di Persiceto comandata da Luca Nasci. Gli agenti della Locale hanno inserito la targa dell’utilitaria nel sistema di controllo mobile. Elaborati i dati, il computer ha dato l’alert all’equipaggio. In particolare è risultato che il veicolo era sprovvisto di revisione e di copertura assicurativa, entrambe scadute.