Ilrestodelcarlino.it - Precipita con il parapendio: imprenditore ferrarese muore a Tenerife

Ferrara, 27 gennaio 2025 –con il suosulla strada per la spiaggia Benijo a Santa Cruz di. La vittima è Stefano Venturi, 60 anni, piccolodi San Biagio ad Argenta, con un punto vendita anche a Conselice nel Ravennate. L’incidente è avvenuto domenica scorsa poco prima delle 15: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La caduta è avvenuta sulla strada per la spiaggia Benijo a Santa Cruz, uno dei panorami mozzafiato più ammirati da chi praticae non solo. Sul posto sono giunti gli operatori del Gruppo Emergenza delle Canarie con l’elicottero e tre ambulanze ma, nonostante la tempestività, non è stato possibile salvarlo. La Polizia Nazionale ha custodito il corpo fino all'arrivo delle autorità giudiziarie, mentre la Guardia Civil e la Protezione Civile hanno coordinato i soccorsi.