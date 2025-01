Feedpress.me - Più di 200.000 sfollati tornati nel nord di Gaza: "E' tutto distrutto, come essere in trappola"

Leggi su Feedpress.me

Secondo un funzionario della sicurezza di, più di 200.000sonoa piedi neldinelle due ore successive all’apertura del valico. I posti di blocco per le auto sono stati aperti alle 09:00 ora locale, due ore dopo la riapertura degli attraversamenti pedonali, ma l’Afp segnala ritardi per i veicoli. Il governo diha impiegato «più di 5.500» persone per "agevolare.